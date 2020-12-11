Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предположил, на каком месте команда финиширует в РПЛ-2020/21.
«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», – заявил 35-летний Тедеско на русском языке во время Zoom-конференции с болельщиками. Его слова приводит «Чемпионат».
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- После 17 туров «Спартак» делит первое место с «Зенитом» – обе команды набрали по 35 очков.
- Очное противостояние Петербурга и красно-белой Москвы запланирован на 19 тур: до этого «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Зенит» – с «Динамо».
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