Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предположил, на каком месте команда финиширует в РПЛ-2020/21.

«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», – заявил 35-летний Тедеско на русском языке во время Zoom-конференции с болельщиками. Его слова приводит «Чемпионат».

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  • После 17 туров «Спартак» делит первое место с «Зенитом» – обе команды набрали по 35 очков.
  • Очное противостояние Петербурга и красно-белой Москвы запланирован на 19 тур: до этого «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Зенит» – с «Динамо».

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