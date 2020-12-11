«Клуб и тренер последние недели обсуждают будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», – заявил один из источников.