ЦСКА рассматривает вариант отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Вероятно, команду возглавит экс-защитник армейцев Василий Березуцкий.

О возможных изменениях сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

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«Клуб и тренер последние недели обсуждают будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», – заявил один из источников.

  • 43-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
  • После 17 туров РПЛ армейцы занимают третье место, уступая два очка «Зениту» и «Спартаку».
  • Выступление в Лиге Европы оказалось неудачным – последнее место в группе и три набранных очка.

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