8 декабря «Спартак» объявил об уходе генерального директора Шамиля Газизова. По неофициальной информации, причиной увольнения могли стать провальная трансферная кампания и многочисленные интервью, которые давал гендир.

Но сам Газизов уверен, что дело не в общении с Нобелем Арустамяном»: «Это вымысел. Вокруг «Спартака» всегда много слухов. Из того, что я слышал, 95% вымысла».

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О трансферной кампании

– Это была самая незатратная кампания за последнее время. По мне, все прошло на приличном уровне. В период пандемии было непросто. Оценка трансфера проходит не по тому, играет ли сейчас футболист или нет. Он может заиграть завтра.

Важнее, что эти футболисты сейчас в таком виде на рынке нужны, на них есть спрос. Считаю, это главная оценка работы. Это лучше, чем футболист, который куплен за десятки миллионов и никому не нужен. Это для компьютерных игр. Настоящий футбол – это жизнь. Больше, чем просто картинки на компьютере.

Трансферная кампания – это не только я. Другие игроки тоже являлись определенным фактором. Я с ними работал. Кого-то – имена называть не буду – мне удалось удержать в команде, кого-то отдать в аренду и уменьшить нагрузку.

Работа генерального менеджера не так видна, но была проделана очень хорошо. Мы не потратили много денег и оказались на первом месте. Это цифры, и это важно. Остальное – частности и домыслы.

Александр Кокорин, «Спартак» Фото: Getty Images

Об уходе из «Спартака»

– Когда стало понятно, что работа в клубе завершается? Это произошло ни одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

Вопрос расставания - это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.

– Объяснили, как будет дальше выстраиваться работа?

– В этом и были разночтения. На мой взгляд, генеральный менеджер отвечает за все процессы и несет личную ответственность. Появляются другие люди – ответственность перед болельщиками и владельцем размывается. Когда это происходит, спрашивать уже не с кого. Мне такая позиция была не нужна.

Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили.

При Газизове «Спартак» приобрел Остона Урунова, Александра Кокорина и Виктора Мозеса.

После 17 туров РПЛ красно-белые делят первое место с «Зенитом».

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