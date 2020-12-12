Инцидент произошел на 67-й минуте матча «Ротор» – «Уфа». После атаки гостей защитник волгоградцев Бека Микелтадзе выставил руку и прервал полет мяча. Помощники пригласили арбитра Василия Казарцева посмотреть повтор, и рефери решил, что это не пенальти.

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Вот еще несколько повторов.

Через несколько минут кошмар «Уфы» продолжился, и защитник Григорий Морозов за пару мгновений получил две желтых карточки. В меньшинстве уфимцы дрогнули и пропустили решающий мяч – 0:1.

Судейство Казарцева вызвало немало споров, а еще гнев представителей «Уфы». Гости не понимали, как момент с рукой в штрафной «Ротора» можно трактовать иначе.

«Эмоций много. В таких матчах все решает один эпизод. К сожалению, он произошел не в нашу пользу. Мы посмотрели еще раз момент с пенальти. Рука в естественном положении? Что значит в естественном? Мяч летит в ворота, рука чуть отставлена. Игрок понимал и начал закидывать руку за спину. Такой момент и решает.

После этого появилась красная карточка. Обидно, что такое произошло. Но что делать? Таков футбол. Во втором тайме мы потеряли контроль над структурой игры, которая была в первом тайме, появилось большое количество брака», – цитирует Рашида Рахимова Sports.ru со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

Рашид Рахимов Фото: Getty Images

В «Уфе» готовы на серьезные меры, чтобы добиться справедливого судейства.

«Судейство было, безусловно, предвзятым. Нам говорили, что оно улучшается с каждым разом, но я этого не вижу. В каждом матче такое происходит. Это уже вторая игра подряд, где нас арбитр прибивает. В прошлом матче с «Ростовом» мы выдержали и выиграли, но здесь вообще безобразие творится. Понятно, что мы не «Спартак» и не «Сочи», и этот судья будет и дальше на наших матчах работать. Но он почти полгода не судил и не должен этого делать.

Будем обращаться в РФС и добиваться отстранения Казарцева. Такие судьи не должны работать. Пусть судят молодые, но грамотные», – сказал Sport24 генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков.

РФС оперативно рассмотрел эпизод и признал ошибку Казарцева.

«Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка этого арбитра, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

Отстранение Казарцева? Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определенные факты выявлены и шло серьезное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно, – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Судья Василий Казарцев, «Спартак» – «Сочи» Фото: From Official Website

В прошлом туре «Уфа» уже была жертвой судейской ошибки. В игре с «Ростовом» рефери не удалил вратаря южан после фола за пределами штрафной – подробнее о том моменте можете прочитать тут.

Казарцев грубо ошибся в матче первого тура между «Спартаком» и «Сочи». Тогда РФС отстранила Казарцева от работы, но он достаточно быстро вернулся.

«Уфа» прервала серию из двух побед подряд – у команды осталось 13 очков.

«Ротор», несмотря на победу, не ушел с последнего места, но теперь у волгоградцев 11 баллов.

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