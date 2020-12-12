Сразу несколько спорных инцидентов произошло в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». В перерыве неприятные слова в свой адрес услышал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

«В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

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В перерыве мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило мое общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого», – приводит слова Тедеско Sport24

Жарко было и после матча: в эфир «Матч Премьер» попали кадры потасовки в подтрибунном помещении. Оказалось, один из игроков «Сочи» (предположительно – Жоаозиньо) ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреса Хинкеля.

«За все время впервые с таким сталкиваюсь. Я очень расстроен. Понимаю, что это ваша страна, вы здесь живете. Я же приехал работать. Но мне не очень приятно это видеть и слышать. И я продолжаю работать.

После игры Хинкеля ударил один из игроков «Сочи». Я не могу в это поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе», – сокрушаутся Тедеско.

А вот мнение представителя «Сочи», который рассказал, из-за чего мог случиться конфликт.

«Из разговора узнал, что Сослан подошел пожать руку главному тренеру «Спартака» и сказать: «спасибо за игру», но тот выразился в нецензурной форме. Непонятно почему. Он повел себя неадекватно. Толком еще не разобрался, что было», – сообщил «Чемпионату» тренер «Сочи» Олег Фоменко.

И реакция Жоаозиньо, который стал эпицентром конфликта.

«Они нервничали после такого поражения, но это нормально. Все хотят побеждать. К счастью, выиграли мы, а в этой ситуации мы все уладили на месте.

Ударил ли я тренера «Спартака»? Как это возможно, если он потом подошел ко мне общаться. Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать», – сказал Жоаозиньо «Чемпионату».

Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

У «Спартака» осталось 35 очков, «Сочи» набрал 30.

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