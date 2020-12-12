В матче 18-го тура чемпионата России встречались «Зенит» и «Динамо». Еще в первом тайме Артем Дзюба оформил дубль (один мяч с пенальти). Теперь на его счету стало 85 голов, что позволило обойти Владимира Клементьева в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита» (84 гола).
Впереди Дзюбы лишь три футболиста: Юрий Желудков (87), Владимир Кулик (101) и Александр Кержаков (163).
Чемпионат России
Дзюба забил 188-й мяч и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров России
- 32-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- В РПЛ-2020/21 он провел 15 матчей и забил 10 мячей (4 с пенальти).
- Ранее Дзюба забил 188-й мяч и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров России.
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