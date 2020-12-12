В матче 18-го тура чемпионата России встречались «Зенит» и «Динамо». Еще в первом тайме Артем Дзюба оформил дубль (один мяч с пенальти). Теперь на его счету стало 85 голов, что позволило обойти Владимира Клементьева в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита» (84 гола).