Сразу несколько спорных инцидентов произошло в матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отметил, что один из соперников сказал ему следующее: «Это не твоя страна, уезжай».

Отмечается, что в конфликт с немцем вступил тренер «Сочи» Дмитрий Бородин.

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«Мы столкнулись с проявлением национализма в адрес Доменико Тедеско со стороны Бородина. Он допустил нецензурные высказывания и призвал Тедеско покинуть Россию, «так как это не его страна», – сказал глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

Но у Бородина другая версия – он уверен, что не сказал сопернику ничего серьезного.

«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», – сообщил Бородин Sport24.

Ранее сообщалось, после гола форварда «Спартака» Джордана Ларссона, который не был засчитан из-за игры рукой, Бородин обругал Тедеско и крикнул ему: «Россия – это не твоя страна». Тедеско ответил: «Я скажу всем, что ты расист».

После матча обстановка только накалилась: один из игроков «Сочи» (предположительно – Жоаозиньо) ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреса Хинкеля. Бразилец опроверг обвинения.

Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

У «Спартака» осталось 35 очков, «Сочи» набрал 30.

В турнирной таблице красно-белые отстают на 3 очка от «Зенита» и занимают вторую строчку.

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