В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Динамо» – 3:1. В составе сине-бело-голубых дублем отметился Артем Дзюба (один мяч в с пенальти), еще один мяч на счету Сердара Азмуна. У москвичей с 11-метрового забил Николай Комличенко.
«Как повысить интенсивность лиги? А как заставить команды из второй половины лиги играть в атаку? Не только в интенсивности дело, нужно качество.
Можно набрать легкоатлетов, и по интенсивности равных нам не будет во всем мире. Нужно не забывать о качестве футболистов, умении работать с мячом, в пространстве. Нужно определиться, в какую сторону мы идем.
Можно вообще запретить легионеров, будут одни россияне. Команды будут гоняться за россиянами. Надо определиться: или футбол развивать, или результата добиваться. Делать и то, и другое тяжело», – цитирует Семака «СЭ».
- «Зенит» оторвался от «Спартака» на 3 очка и единолично лидирует в РПЛ.
- 16 декабря сине-бело-голубые и красно-белые сойдутся в очном матче.