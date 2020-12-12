В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Динамо» – 3:1. В составе сине-бело-голубых дублем отметился Артем Дзюба (один мяч в с пенальти), еще один мяч на счету Сердара Азмуна. У москвичей с 11-метрового забил Николай Комличенко.

«Как повысить интенсивность лиги? А как заставить команды из второй половины лиги играть в атаку? Не только в интенсивности дело, нужно качество.

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Можно набрать легкоатлетов, и по интенсивности равных нам не будет во всем мире. Нужно не забывать о качестве футболистов, умении работать с мячом, в пространстве. Нужно определиться, в какую сторону мы идем.

Можно вообще запретить легионеров, будут одни россияне. Команды будут гоняться за россиянами. Надо определиться: или футбол развивать, или результата добиваться. Делать и то, и другое тяжело», – цитирует Семака «СЭ».

«Зенит» оторвался от «Спартака» на 3 очка и единолично лидирует в РПЛ.

16 декабря сине-бело-голубые и красно-белые сойдутся в очном матче.

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