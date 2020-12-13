Вы прочитали вчера в медиа хотя бы один материал о плохой игре «Спартака»? Видели комментарии игроков, тренеров, которые объясняют один удар в створ за 90 минут и тот со штрафного? Если да, то сделайте скриншот экрана для истории. Не хочу топить вас в занудстве – для меня самого аналитика где-то на 15-м месте в футбольных приоритетах – но все это очень странно. «Спартак» за полтора месяца выиграл только дважды – у едва дышащего «Тамбова» и примерного такого же «Ротора». С «Динамо» и «Уралом» – ничьи. А от «Сочи» поражение. Совсем не чемпионский график. Хотя именно этого ждут болельщики, а руководство показывает, что обожает тренера. Иначе не появлялось бы информации о скором продлении контракта с Тедеско. От него нужен только результат, в том числе с такими командами, как «Сочи».

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Вместо этого мы вновь видим агрессивного, озлобленного и очень эмоционального тренера, который считает заговором чуть ли не каждое решение судьи. Если дать ему твиттер, ощущение, что он тут же запилит мем со статистикой переходов игроков «Зенита» в сочинский клуб и результатами их матчей. И никакие европейские толерантность и уважение его не остановят. Собственно, он сам это показал уже после игры, когда кричал Джанаеву про деньги. Интересно, этот момент разберет какой-нибудь комитет по этике? Потому что историю с Бородиным, которая произошла в перерыве, уже сделали чуть ли не национальным бестселлером.

Но если без эмоций: что там произошло? Один мужчина подошел к другому, более эмоциональному мужчине и сказал, если переводить с английского Бородина, примерно следующее: «Послушай, все это не очень красиво. Ты кричишь, провоцируешь судью. Давай как-то спокойнее. Это наш стадион, наш колизей. А ты ведешь себя совсем неуважительно».

Взрывной Тедеско взбесился еще больше. И его я тоже понимаю. По первому тайму он как может защищает свою команду, а тут подходит какой-то русский и говорит ему: «It’s our place». А ты якобы катись отсюда. Это не понравится никому вне зависимости от менталитета.

Непонятно только одна вещь: кто в здравом уме будет воспринимать как это оскорбление на РАСОВОЙ или, простите, НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ почве?

Возможно, в «Спартаке» забыли, что такое оскорбления. Хотя совсем недавно часть собственных болельщиков даже оскорбляли, а унижали Олега Кононова. Оскорбление на расовой почве – это когда в тебя кидают бананы, когда призывают убраться из страны навсегда, при этом держат у ребра нож. Мне сложно представить Бородина в образе подобного гангстера. Но разбирается пусть РФС.

Лучшим решением ситуации было бы рукопожатие двух мужчин после игры со взаимными извинениями. Один не совсем корректно выразил свои мысли, другой из-за большого нервоза не так их воспринял. И если бы «Спартак» победил, почти уверен, не было бы ничего подобного.

«В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся», – сказал Тедеско после игры.

Но, к сожалению, то, что немец говорил и делал после финального свистка, тоже совсем не про футбол. Именно в футбол он проиграл, а дальше начался спектакль. С одним актером в главной роли.

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