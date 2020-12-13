В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле разнес «Локомотив» – 5:0. В составе «быков» голами отметились Виктор Классон, Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг (дважды). На 45-й минуте при счете 0:2 Антон Миранчук не реализовал пенальти.

Конечно, мимо такого результата не мог пройти Юрий Семин, который покинул «Локомотив» после конфликта с гендиректором Василием Кикнадзе.

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«Матч смотрел. У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина», – сказал Семин «СЭ».

Василий Кикнадзе Фото: Getty Images

Поражение в Краснодаре – крупнейшее для «Локомотива» в истории РПЛ. До этого самым болезненным ударом были 2:6 от «Кубани» в 2015-м. Счет 0:5 тоже был, но не в РПЛ: в 1995-м москвичей разнесла «Бавария».

«Подарили много «Краснодару», который является качественной командой. Нельзя было давать ему разницу в два гола, у нас было много грубых ошибок в начале матча.

Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково, владение мячом, удары, к четвертой и 11-й минутам допустили большие ошибки. В итоге – 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки.

Результат очень плохой для нас. Надо терпеть, у команды плохое настроение после такого итога. Надо подготовиться к оставшемуся матчу», – сказал Мирко Николич.

У Никола серьезный повод для переживания: в шести последних матчах у «Локо» лишь одна победа. В 13 последних играх железнодорожники победили лишь дважды – тульский «Арсенал» и «Рубин». Из 39 возможных очков в этих 13 матчах красно-зеленые набрали 10.

«Может ли быть круче повод, чтобы руководство «Локомотива», которое продемонстрировало полную импотенцию, подало в отставку в полном составе?

Надеюсь, Кикнадзе и Мещеряков в понедельник избавят клуб от своего присутствия, и заберут с собой этого великого тренера! Пусть берутся за ручки и, как говорят в вагонах дальнего следования: «Просьба покинуть состав!» – сказал «Чемпионату» шоумен и фанат «Локомотива» Таш Саркисян.

В заключительном матче 2020-го красно-зеленые сыграют с «Химками», которые в семи последних матчах набрали 16 очков.

«Локомотив» занимает седьмое место в РПЛ и проигрывает лидеру 10 очков.

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