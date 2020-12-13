В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы дважды вели в счете и с 48-й минуты играли в большинстве, но на 90-й пропустили от Игоря Калинина – 2:2.

После этого результата положение Виктора Гончаренко стало еще тяжелее. «Его отправят в отставку в случае, если армейцы не возьмут три очка в гостевом матче 19-го тура с «Ростовом». Не исключено, что менеджмент пойдет на крайние меры еще до заключительной игры года, но это менее вероятный вариант

Чемпионат России ЦСКА может назначить Василия Березуцкого вместо Гончаренко («Чемпионат») 11/12/2020 В 11:58

Руководство ЦСКА уже обсуждало возможный уход 43-летнего специалиста с рядом опытных футболистов – такой шаг был бы воспринят активом коллектива с пониманием», – сообщил журналист «СЭ» Вячеслав Короткин.

В таком случае исполняющим обязанности главного тренера может стать Василий Березуцкий. Но зимой армейцы начнут поиски нового коуча.

ЦСКА не побеждает в семи матчах подряд: армейцы уступают «Зениту» четыре очка и уже вылетели из Лиги Европы.

Контракт Гончаренко рассчитан до лета 2021 года.

43-летний тренер уже покидал ЦСКА: в прошлом сезоне после поражения от «Зенита» он уехал из расположения клуба, но вернулся, пропустив один тур.

Лига Европы УЕФА ЦСКА лишился шансов на евровесну. У Гончаренко – ноль побед 03/12/2020 В 21:49