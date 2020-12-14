У нападающего «Спартака» Александра Кокорина снова появился вариант продолжения карьеры в Европе – 29-летним форвардом опять интересуется «Фиорентина».
Скауты итальянского клуба рекомендуют руководству взять Кокорина в аренду до конца сезона-2020/21. Мешает спортивный департамент «Фиорентины» – старт предварительных переговоров блокируют из-за тяжелого турнирного положения клуба: «фиалки» идут на 17-м месте в Серии А в трех очках от зоны вылета.
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Инсайд появился в распоряжении журналиста Metaratings Максима Фридмана.
- Летом «Фиорентина» могла подписать Кокорина в качестве свободного агента.
- Александр предпочел «Спартак» и подписал контракт по системе 3+1.
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