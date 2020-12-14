У нападающего «Спартака» Александра Кокорина снова появился вариант продолжения карьеры в Европе – 29-летним форвардом опять интересуется «Фиорентина».

Скауты итальянского клуба рекомендуют руководству взять Кокорина в аренду до конца сезона-2020/21. Мешает спортивный департамент «Фиорентины» – старт предварительных переговоров блокируют из-за тяжелого турнирного положения клуба: «фиалки» идут на 17-м месте в Серии А в трех очках от зоны вылета.