Руководство ЦСКА решило уволить главного тренера команды Виктора Гончаренко. Сообщалось, что Гончаренко просил об отставке после ничьей с «Уралом» (2:2), но в тот момент председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин ее не принял.

Ожидается, что белорусский менеджер будет руководить командой в матче РПЛ с «Ростовом», а об отставке будет объявлено после игры, утверждает Sport24.

Чемпионат России Гончаренко будет уволен, если ЦСКА не обыграет «Ростов» («СЭ») 18 ЧАСОВ НАЗАД

В то же время главным кандидатом на вакантное место является экс-игрок клуба и член тренерского штаба Гончаренко Василий Березуцкий. Об этом пишет «Чемпионат».

Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В тренерский штаб клуба Василий вошел в августе этого года.

ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. Армейцы заняли последнее место в группе Лиги Европы, не выиграв ни одного матча.

Чемпионат России ЦСКА может назначить Василия Березуцкого вместо Гончаренко («Чемпионат») 11/12/2020 В 11:58