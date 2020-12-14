Руководство ЦСКА решило уволить главного тренера команды Виктора Гончаренко. Сообщалось, что Гончаренко просил об отставке после ничьей с «Уралом» (2:2), но в тот момент председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин ее не принял.
Ожидается, что белорусский менеджер будет руководить командой в матче РПЛ с «Ростовом», а об отставке будет объявлено после игры, утверждает Sport24.
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Гончаренко будет уволен, если ЦСКА не обыграет «Ростов» («СЭ»)
В то же время главным кандидатом на вакантное место является экс-игрок клуба и член тренерского штаба Гончаренко Василий Березуцкий. Об этом пишет «Чемпионат».
- Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В тренерский штаб клуба Василий вошел в августе этого года.
- ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. Армейцы заняли последнее место в группе Лиги Европы, не выиграв ни одного матча.
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