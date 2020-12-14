КДК РФС, скорее всего, дисквалифицирует главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско минимум на два матча из-за оскорбительного жеста в матче с «Сочи». На 41-й минуте немец показал пальцами «шелест купюр» в сторону скамейки запасных соперника.

«В сезоне 2018-2019 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Странберг. Тогда КДК дисквалифицировал его два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – утверждает источник «Чемпионата».

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Дополнительно причиной для дисквалификации могут стать ранние нарушения немца – он получал желтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».

Заседание КДК РФС пройдет во вторник, 15 декабря в 15:00.

Если Тедеско дисквалифицируют, то он не сможет руководить командой в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (16 декабря).

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