Бывший нападающий «Спартака», а сейчас главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран, рассуждая о работе Шамиля Газизова в московском клубе, заявил, что хавбек Остон Урунов старше, чем указано официально.
– Приводит футболиста с «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше, – сказал Юран в эфире «Матч Премьер».
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– Урунов старше, чем по паспорту?
– Ну, в Узбекистане-то... Это тоже не секрет, в принципе. То, что я слышу, это очевидно.
В «Спартаке» оперативно отреагировали на слова Юрана.
«Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьезно», – сказал «Чемпионату» глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.
- Урунов родился 19 декабря 2000 года, игроку 19 лет.
- Остон перешел в «Спартак» в августе 2020-го из «Уфы».
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