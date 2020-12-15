Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заступился за главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который столкнулся с критикой после вылета команды из еврокубков.
«Семак всем все доказал. Выиграл чемпионства, кубки. Лига чемпионов – это другой уровень, но в еврокубках у нас все неудачно себя показали. Но с такими бюджетами и возможностями в «Зените» может работать любой тренер», – сказал 33-летний Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».
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- В Лиге чемпионов «Зенит» взял только одно очко и занял четвертое место в группе.
- Глушаков также выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Ахмат».
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