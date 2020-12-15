«Семак всем все доказал. Выиграл чемпионства, кубки. Лига чемпионов – это другой уровень, но в еврокубках у нас все неудачно себя показали. Но с такими бюджетами и возможностями в «Зените» может работать любой тренер», – сказал 33-летний Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».