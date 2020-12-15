Центральный матч 19 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет при пустых трубунах «Газпром Арены» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
На официальном сайте петербургского клуба сообщается, что согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. Также на стадион допустят владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны. Таким образом, на матче будет присутствовать примерно 1700 человек.
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- «Зенит» и «Спартак» сыграют 16 декабря, матч начнется в 20:00 мск.
- Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 38 очками, красно-белые уступают три балла.
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