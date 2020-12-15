Центральный матч 19 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет при пустых трубунах «Газпром Арены» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На официальном сайте петербургского клуба сообщается, что согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. Также на стадион допустят владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны. Таким образом, на матче будет присутствовать примерно 1700 человек.