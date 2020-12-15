Кто посмотрит матч по ТВ

Перед игрой со «Спартаком» «Зенит» потерял только Михаила Кержакова – вратарь получил мышечное повреждение еще до встречи с «Динамо». Его на скамейке заменит 25-летний Александр Васютин. Среди полевых игроков потерь нет.

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Александр Кокорин, «Спартак» Фото: Getty Images

У «Спартака» проблемы куда серьезнее: в Санкт-Петербург вместе с командой не полетели Александр Кокорин и Александр Соболев – у обоих форвардов травмы. Из-за перебора желтых красно-белым не поможет Наиль Умяров, а участие Максима Глушенкова и Александра Ташаева под вопросом.

Форма

«Зенит» проиграл два последних матча в Лиге чемпионов «Боруссии» и «Брюгге», но компенсировал их победами в Тинькофф РПЛ над «Уралом» и «Динамо» с общим счетом 8:2. Благодаря этим результатам сине-бело-голубые не только вернули себе лидерство в чемпионате, но и вывели Артема Дзюбу с Сердаром Азмуном на первую строчку в гонке бомбардиров – у форвардов по 10 забитых мячей.

«Спартак» тоже был на серии из двух побед, но третья сорвалась в игре с «Сочи». Москвичи пропустили единственный мяч от бывшего полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, а ВАР отменил гол Джордана Ларссона из-за игры шведа рукой. Теперь перед очным матчем «Зенит» опережает «Спартак» за три очка и может вырваться вперед на шесть.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Спартак»

Котировки букмекеров

«Зенит» идет абсолютным фаворитом, и таким цифрам на победу сине-бело-голубых есть объяснение. Во-первых, команда Семака играет дома, на своем поле, хотя матч и пройдет без фанатов. Во-вторых, у «Спартака» отсутствуют Александры Кокорин и Соболев – атака прилично ослабла. В-третьих, красно-белые не побеждают в Санкт-Петербурге с 2012 года и с тех пор лишь два раза сыграли вничью.

Где смотреть

Матч начнется в Санкт-Петербурге 16 декабря в 20:00 (мск). Игру в прямом эфире покажут федеральный «Матч ТВ» и его спутниковый аналог «Матч! Премьер», а еще ее бесплатно можно посмотреть в приложении Winline. Также читайте текстовую трансляцию игры по ссылке на Eurosport.ru.

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