Назовете с ходу хотя бы одну пресс-конференцию, где главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско говорил только о футболе? Где мог спокойно разобрать игру соперника, свои ошибки, не отвлекаясь на сторонние вещи? В начале российской карьеры он пресекал провокационные вопросы, но ему это быстро надоело. Поэтому репликами про невкусный обед, плохого комментатора на пресс-конференциях немца не удивить. Но это хотя бы забавно. А вот через матч обсуждать судейство, отставку Газизова и другие вещи, которые никак не связаны с его работой, Доменико надоедает все больше. «Спартак» одним лишь брендом генерирует вокруг себя массу инфоповодов, но сам клуб не может с ними разобраться. А отвечать приходится Тедеско. И, кажется, несмотря на свою совсем не показушную эмоциональность, немец находится на грани.

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

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Перед началом сезона Тедеско искренне верил, что может привести команду к чемпионству. Уверен, верит в это и сейчас. Однако за полгода внутри клуба произошло столько перестановок, сколько не случалось за всю карьеру Доменико. Сначала Цорна сменил Газизов и обновил команду скаутов, теперь Газизова сменил дуэт Мележиков/Попов. Если вы думаете, что Тедеско в восторге от новых людей в клубе – это не так. Да, у него были разногласия с Газизовым, и работа с ним не доставляла немцу удовольствия. Но, говорят, его твердое внутреннее ощущение – кадровые вопросы нужно решать после сезона. И никак не в разгар, когда впереди ответственные матчи. По его мнению, все эти перестановки в первую очередь бьют по команде, с которой Тедеско хочет выиграть трофей.

Историю в Сочи вообще стоит вынести за скобки. А последующую реакцию – за пределы интернета. Да, это был срыв. Но едва ли вызванный обычными словами Бородина про колизей. Полагаю, у Тедеско накопилось такое количество противоречивых эмоций от происходящего в «Спартаке», что он просто выкинул их публике за несколько часов. В том числе, когда говорил про страну, где сталкивается с подобными проявлениями. Но клуб, вместо того чтобы скорее забыть эту историю, раздул ее еще сильнее, опубликовав посты о ксенофобии, расизме и других видах дискриминации. К счастью для красно-белых, немец полетел на игру с «Зенитом» – КДК РФС не наказал его за жест шелеста купюр накануне матча. Правда, на рынке не удивятся, если эта игра станет последней для немца во главе «Спартака».





Дело в перестановке, на которую не все обратили внимание. Клуб заключил официальный договор с Франко Камоцци об оказании консалтинговых услуг. Итальянский агент последние несколько лет консультирует семью Федуна, в частности его неофициальную жену Зарему Салихову, которая имеет большое влияние в «Спартаке». Газизов почему-то не нашел с ним общий язык. Как оказалось, зря. Считается, что именно дуэт Зарема-Камоцци будет принимать ключевые решения по развитию команды. Дама в восторге от итальянского джентльмена, на Федуна он тоже произвел позитивное впечатление. Правда, до сих пор Камоцци обходил вопрос о будущем Тедеско. Знающие люди говорят, что агенту не очень нравится немецкий тренер. И не исключают, что благодаря своему влиянию он приведет другого зарубежного тренера уже зимой.

Контракт Доменико с клубом истекает летом следующего года. Пусть уже появлялась информация о его возможном продлении, официальных комментариев на этот счет не было. Думаете, убирать тренера зимой перебор даже для «Спартака»? Не смешите. Вспомните Карреру, Цорна, Газизова и остальных. А теперь признайтесь себе: в нынешнем «Спартаке» возможно все.

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