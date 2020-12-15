Полузащитник Вильмар Барриос может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Милан», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ» контактировали с клубом из Петербурга, чтобы узнать о ситуации вокруг футболиста, пишет колумбийский сайт Primer Tiempo.