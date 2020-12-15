Полузащитник Вильмар Барриос может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Милан», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ» контактировали с клубом из Петербурга, чтобы узнать о ситуации вокруг футболиста, пишет колумбийский сайт Primer Tiempo.

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При этом сообщается, что между Барриосом и «Зенитом» велись переговоры о возможном продлении контракта.

  • Срок действующего соглашения 27-летнего игрока с клубом истекает летом 2023 года.
  • В этом сезоне колумбиец провел 15 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

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