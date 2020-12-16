Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев прокомментировал отказ форварда выступать за сборную Беларуси.
«Я прочитал слова Базанова (председателя федерации футбола Беларуси – Eurosport), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации как один из ресурсов давления на футболиста попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – цитирует Исаева «Белсат».
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- Ранее стало известно, что Белорусская федерация футбола подала жалобу на игрока в УЕФА.
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