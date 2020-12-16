Жаль, но мы прощаемся с чемпионатом России до конца февраля. Тем обиднее будет пропустить жаркую битву «Зенита» и «Спартака».
Вот причины бросить все дела:
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- «Зенит» и «Спартак» в топе таблицы и рубятся за чемпионство. Очная встреча может решить многое или, наоборот, все запутать еще сильнее.
- Битва красно-белых и сине-бело-голубых – это всегда огонь и эмоции. Ведь это же Winline Derby – самые жаркие матчи в РПЛ.
- Эту игру можно посмотреть бесплатно. Достаточно просто скачать приложение Winline.
Кстати, по мнению букмекеров, «Зенит» – явный фаворит Winline Derby. На победу клуба из Санкт-Петербурга дают 1,62, на успех москвичей – 5,28. Можно срубить отличный куш, если ты веришь в Доменико Тедеско. Начало в 20:00 (мск).
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