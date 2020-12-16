Жаль, но мы прощаемся с чемпионатом России до конца февраля. Тем обиднее будет пропустить жаркую битву «Зенита» и «Спартака».

Кстати, по мнению букмекеров, «Зенит» – явный фаворит Winline Derby. На победу клуба из Санкт-Петербурга дают 1,62, на успех москвичей – 5,28. Можно срубить отличный куш, если ты веришь в Доменико Тедеско. Начало в 20:00 (мск).