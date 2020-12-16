«Спартак» сравнял счет в первом тайме матча против «Зенита» – но не самостоятельно, а с помощью капитана сине-бело-голубых Деяна Ловрена. Автогол 31-летнего хорвата войдет в списки самых нелепых за всю историю футбола.

Красно-белые проводили атаку, но «Зенит» справился с навесом на Айртона. Мяч отлетел к Ловрену, тот принял грудью и скинул Луневу, но попал не в руки голкипера, а прямиком в пустой угол ворот.

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Гол уже можно посмотреть во всех ракурсах.

За «Зенит» забил Сердар Азмун.

Ловрен выиграл АПЛ и Лигу чемпионов составе «Ливерпуля».

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