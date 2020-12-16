Матч «Зенита» и «Спартака» в 19-v туре РПЛ проходит практически при пустых трибунах – разрешен вход примерно 1700 зрителям из вип-лож. Гостевая квота не реализовывалась. Несмотря на это, фанаты обеих команд подрались на стадионе – такое возможно только в чемпионате России.
Оказывается, часть билетов московским гостям продали предприимчивые владельцы вип-абонементов. Из изолированных лож люди спустились на пустые центральные трибуны, и примерно 30 болельщиков «Спартака» оказались в окружении идеологических соперников.
Сразу начался конфликт, а вскоре к петербургским фанатам подошло подкрепление – еще 50-60 человек с противоположных секторов. Драку разнимали представители полиции. Хронологию восстановил телеграм-канал «Рашен Football». Позже стюарды пересадили спартаковцев на привычный им гостевой сектор.
РПЛ отреагировала на произошедшее жестким заявлением. «Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», – цитирует заявление «Спорт-Экспресс».
- Первый тайм завершился со счетом 1:1 – сначала забил Сердар Азмун, затем «Спартаку» помог автогол Деяна Ловрена.
- Формально «Зенит» играет при минимальном числе болельщиков три домашних матча РПЛ подряд.