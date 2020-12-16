В центральном матче 19-го тура РПЛ встречались «Зенит» и «Спартак». В первом тайме команды забили по одному мячу.
- Счет открыл Сердар Азмун, для которого мяч стал 11-м в чемпионате. Это помогло ему единолично возглавить гонку бомбардиров.
- До этого гола «Зенит» был единственной командой РПЛ, которая не забивала в этом сезоне из-за пределов штрафной. Последний такой мяч забил Малком в ворота «Сочи» в июле.
- «Спартак» ответил случайным голом. Деян Ловрен забил первый автогол в РПЛ. В АПЛ (в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле») он ни разу не забивал в свои.
- За первые 45 минут «Спартак» не нанес ни одного удара по воротам: это первый тайм «Спартака» без ударов минимум с сезона-2010. Четырежды красно-белые уходили на перерыв с одним ударом (последний раз – с «Рубином» в сезоне-2017/18).
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Во втором тайме «Зенит» продолжил давление, несмотря на то, что «Спартак» все же несколько раз пробил по воротам. Но гол прилетел только на 73-й минуте: дальним ударом забил Ярослав Ракицкий.
- «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в Премьер-лиге уже шесть матчей (3 победы и 3 ничьи). Ни в одной из предыдущих пяти встреч не было забито больше двух мячей.
- «Спартак» выиграл всего лишь одну из 14 последних выездных встреч с «Зенитом» (4 ничьи и 9 поражений) и не забивал в последних двух.
- «Спартак» во второй раз в 2020 году проиграл два матча подряд.
Айртон, «Спартак» – «Зенит»
Фото: Getty Images
Точку в матче в компенсированное время поставил Артем Дзюба.
- На счету Дзюбы стало 11 мячей – он оперативно догнал Азмуна в гонке бомбардиров. У спартаковцев Джордана Ларссона и Эсекиэля Понсе по 8 мячей.
- Артем Дзюба прервал сухую серию в играх против «Спартака» – ранее он не забивал в семи матчах подряд.
Матч завершился со счетом 3:1, что позволило «Зениту» оторваться от «Спартака» на шесть очков. Правда, на второе место может выскочить ЦСКА: 17 декабря красно-синие встретятся с «Ростовом».
- Команды ушли на зимний перерыв: 20-й тур запланирован на 28 февраля. «Зенит» дома сыграет с «Ростовом», а «Спартак» примет «Рубин».
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