Главный тренер «Спартака» после поражения от «Зенита» заявил, что не продлит соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона-2020/21.

«Последние несколько недель писали о моем контракте. Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт. Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером «Спартака»: здесь все потрясающе, потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения.

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У нас полный локдаун в Германии, и я хочу быть ближе к семье. Когда я подписывал контракт, границы были открыты. Семья могла летать ко мне, а я к ним. «Спартак» – моя семья. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом», – заявил 35-летний Тедеско на пресс-конференции.

  • «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:3.
  • Немецкий тренер подписал контракт с московским клубом в октябре 2019 года.

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