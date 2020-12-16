«Последние несколько недель писали о моем контракте. Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт. Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером «Спартака»: здесь все потрясающе, потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения.

У нас полный локдаун в Германии, и я хочу быть ближе к семье. Когда я подписывал контракт, границы были открыты. Семья могла летать ко мне, а я к ним. «Спартак» – моя семья. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом», – заявил 35-летний Тедеско на пресс-конференции.