Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» заявил на пресс-конференции, что не продлит контракт с московским клубом. Соглашение истекает в конце сезона-2020/21. Собрали горячие комментарии бывших спартаковцев и не только по главной теме футбольного дня в России.

Роман Павлюченко – «Чемпионату»: «Если тренер говорит, что хочет уехать домой, в Германию, то надо с ним сейчас прощаться. Это как если бы футболист говорил: я не хочу за вас играть, через полгода мой контракт закончится, а его бы в состав ставили. Тедеско будет уже не с командой, так переживать уже не будет. После таких слов надо прощаться с ним уже завтра – футболистам будет проще с новым тренером, можно найти нового тренера перед паузой. А какой смысл ждать?

Чемпионат России ⚡️⚡️⚡️ Тедеско не продлит контракт со «Спартаком» ЧЕРЕЗ ЧАС

На месте Федуна отпустил бы его сейчас. А Тедеско молодец, сказал все честно. В начале чемпионата я вздохнул – были эмоции, игра. Думал, если так продолжат весь чемпионат – побьются за чемпионство. Но сегодня была катастрофа».

Владимир Быстров – «Спорт-Экспрессу»: «Удивлен, что он так долго держался и не сделал этого раньше. Тедеско никак не усилил «Спартак». Где он там перспективный тренер, в Германии? Ну, пусть забирают».

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

Андрей Червиченко – «Спорт-Экспессу»: «Это просто какая-то хрень, отмазка. Логики в привязке к ковиду я не вижу, больше на глупость похоже. Мы берем простую арифметику и видим, что в процентном соотношении в России болеет меньше человек, чем в Италии, Испании, Германии. Нет логики в том, что он ссылается на ковид. Может быть, он набивает себе цену? Парень он изворотливый, ситуацию с подтрибунным диспутом развернул в свою сторону».

Александр Мостовой – «Чемпионату»: «Что касается Тедеско, то он год в команде. Если бы о непродлении объявил человек, который в клубе уже четыре года, было бы сожаление. А тут – ничего такого: был, есть, уйдет. Я бы не стал заострять на этом внимание. У меня вызывает подозрение, что сначала убирают Цорна, потом Газизова, а теперь Тедеско говорит вот такое. Уходят все те люди, которых призвали. Новые люди только вступили в свои должности, а они уже ищут новых людей. Ясно, что никакой логики нет. Но не в логике Тедеско – его можно понять. Не хочет – не надо.

Попов вернулся. Откуда он вылез, как залез? Непонятно. Кошмар. «Спартак» окутан какими-то мистическими явлениями: люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу. Главное, что стадион есть, болельщики есть – значит, и «Спартак» будет».

Сергей Семак – «Чемпионату»: Не стал бы сравнивать матчи со «Спартаком». Каждая игра – новая история. Мы сегодня смотрелись хорошо и заслуженно победили. Что касается Тедеско, отъезд домой – это его решение. Я его понимаю. Достаточно тяжело работать в другой стране и вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право. Хочется пожелать ему удачи независимо, где он будет работать».

«Спартак» проиграл со счетом 1:3.

В качестве причины отказа от продления контракта Тедеско назвал пандемию коронавируса и невозможность видеться с семьей.

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