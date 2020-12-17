В «Зените» объяснили, как болельщики «Спартака» попали на трибуны «Газпром Арены» при закрытом режиме матча, на который допускались только владельцы вип-абонементов.
«В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики «Зенит» и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (около 60 человек)», – цитирует «Чемпионат» пресс-службу сине-бело-голубых.
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- «Зенит» выиграл со счетом 3:1, матч проходил в рамках 19 тура РПЛ.
- Драку с участием болельщиков обеих команд разнимали правоохранительные органы.
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