В «Зените» объяснили, как болельщики «Спартака» попали на трибуны «Газпром Арены» при закрытом режиме матча, на который допускались только владельцы вип-абонементов.

«В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики «Зенит» и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (около 60 человек)», – цитирует «Чемпионат» пресс-службу сине-бело-голубых.