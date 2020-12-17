Нападающий «Спартака» Александр Кокорин оформил солидный автопарк в собственность своей 48-летней матери Светланы Федоровны.
Женщина владеет элитными автомобилями BMW M7 60, Mercedes-AMG E 63 S, Porsche Macan turbo и Audi Q3, а всего она побывала хозяйкой примерно 20 машин и скутеров. Сын дарил ей Lamborghini и Rolls-Royce. Также у Светланы есть раритет ВАЗ-21074 с индивидуальными номерами А009УЕ177.
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Телеграм-канал Mash добавляет, что в автопарке Кокориных много эксклюзивных номеров – например, серии ВОР, ХАМ, МУА, ККК и именных КОК.
- В сентябре 2019 года Кокорин вышел по УДО из тюрьмы, где отбывал наказание за участие в двух драках.
- «Зенит» отдал футболиста в аренду «Сочи», а в межсезонье-2020 он перешел в «Спартак».
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