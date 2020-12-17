Женщина владеет элитными автомобилями BMW M7 60, Mercedes-AMG E 63 S, Porsche Macan turbo и Audi Q3, а всего она побывала хозяйкой примерно 20 машин и скутеров. Сын дарил ей Lamborghini и Rolls-Royce. Также у Светланы есть раритет ВАЗ-21074 с индивидуальными номерами А009УЕ177.