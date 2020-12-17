«Спартак» может расстаться с главным тренером Доменико Тедеско до 2021 года – в таком случае немцу не придется дорабатывать контракт до конца.
Руководство московского клуба в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении соглашения с 35-летним коучем. Скорее всего, «Спартак» назначит на место Тедеско иностранного тренера. Помощник Доменико Андреас Хинкель также не останется в клубе.
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Инсайды привел «Спорт-Экспресс».
- На пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) Тедеско объявил о том, что не продлит контракт со «Спартаком».
- Соглашение тренера с красно-белыми действует до конца сезона-2020/21.
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