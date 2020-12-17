«Спартак» может расстаться с главным тренером Доменико Тедеско до 2021 года – в таком случае немцу не придется дорабатывать контракт до конца.

Руководство московского клуба в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении соглашения с 35-летним коучем. Скорее всего, «Спартак» назначит на место Тедеско иностранного тренера. Помощник Доменико Андреас Хинкель также не останется в клубе.