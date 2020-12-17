Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на каверзные вопросы от пресс-службы сборной России – ему нужно было выбрать что-то одно из двух предложенных вариантов.
В частности, 21-летнему Дивееву пришлось выбирать между Лигой чемпионов с ЦСКА и чемпионатом Европы со сборной России.
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– Ван Дейк или Рамос?
– Если сравнивать Ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого.
– Уфа или Москва?
– Уфа.
– Вынести с ленточки или забить дальним ударом?
– С ленточки.
– Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?
– С ЦСКА. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную.
- Дивеев играет в ЦСКА с сентября 2019 года – сперва он был арендован у «Уфы», но затем армейцы выкупили контракт.
- Официально дебютировал за сборную России в злополучном матче против сборной Сербии (0:5), в котором получил травму.
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