Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на каверзные вопросы от пресс-службы сборной России – ему нужно было выбрать что-то одно из двух предложенных вариантов.

В частности, 21-летнему Дивееву пришлось выбирать между Лигой чемпионов с ЦСКА и чемпионатом Европы со сборной России.

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– Ван Дейк или Рамос?

– Если сравнивать Ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого.

– Уфа или Москва?

– Уфа.

– Вынести с ленточки или забить дальним ударом?

– С ленточки.

– Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?

– С ЦСКА. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную.

Дивеев играет в ЦСКА с сентября 2019 года – сперва он был арендован у «Уфы», но затем армейцы выкупили контракт.

Официально дебютировал за сборную России в злополучном матче против сборной Сербии (0:5), в котором получил травму.

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