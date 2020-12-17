Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию капитана футбольной сборной Артема Дзюбы, чье интимное видео слили в интернет.
«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?», – заявил Путин.
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- 32-летний Дзюба стал жертвой мошенников – его шантажировали публикацией видео, но он отказался платить.
- После главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел его из состава на ближайшие матчи.
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