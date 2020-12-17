В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе к Куинси Промесу – бывшему игроку клуба, который выступает за «Аякс».

О трансфере задумалось руководство красно-белых – Леонид Федун считает возвращение 28-летнего Промеса удачным вложением средств. Сам игрок недоволен своим статусом в «Аяксе» и задумывается о смене обстановки. Положительно повлиять на переход может даже недавний инцидент с участием футболиста – цена на него, скорее всего, упадет.

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Инсайд появился в распоряжении «Спорт-Экспресса».

«Об интересе «Спартака» к Промесу мне ничего не известно. Наш селекционный департамент работает в тишине», – открестился глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Промес выступал за «Спартак» в 2014-2015 годах. Он забил 66 мячей и отдал 33 ассиста.

13 декабря футболист был арестован полицией по заявлению родственника, которому был нанесен удар в колено. Промеса выпустили, но закону ему грозит четыре года лишения свободы.

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