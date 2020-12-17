После последнего матча в 2020 году Доменико Тедеско объявил о расставании со «Спартаком»: немец не продлит контракт, который истекает в конце сезона.

Представители тренера уже занялись поиском нового клуба: одним из вариантов стал «Вердер», которому интересен Тедеско. Боссы бременского клуба недовольны нынешним коучем Флорианом Кофельдтом, сообщает Metaratings.

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Но есть и противоположная информация. «Доменико твердо намерен доработать контракт до конца. Он с большим уважением и любовью относится к московскому клубу, а единственная причина решения о непродлении соглашения – желание воссоединиться с семьей, поскольку в условиях ковид-ограничений жена с 4-летней дочерью не могут даже изредка навещать Доменико в России», – сообщает «СЭ».

Многое в этом вопросе зависит от руководства «Спартака»: захотят ли они доиграть сезон с немотивированным тренером или пригласят нового коуча уже зимой?

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После 20 туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ и проигрывает «Зениту» шесть очков.

36-летний Тедеско работает с красно-белыми с октября 2019-го.

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