17 декабря ФИФА раздала награды лучшим игрокам и тренерам в ежегодной премии The Best-2020. Среди футболистов главный приз получил нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский.
Позднее стало известно, кому свои баллы отдали голосовавшие от России тренер и капитан национальной команды Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Оба они назвали лучшим Левандовского, но не сошлись со вторым и третьим местами. Черчесов поставил на второе место защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, на третье – еще одного игрока «красных» Садио Мане. У Дзюбы вторую строчку занял полузащитник «Сити» Кевин де Брёйне, третью – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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- В сезоне-2019/20 Левандовский выиграл с «Баварией» пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Германии. В ЛЧ, Бундеслиге и Кубке страны он стал лучшим бомбардиром.
- Из-за пандемии коронавируса France Football отменил вручение «Золотого мяча».
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