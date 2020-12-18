Позднее стало известно, кому свои баллы отдали голосовавшие от России тренер и капитан национальной команды Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Оба они назвали лучшим Левандовского, но не сошлись со вторым и третьим местами. Черчесов поставил на второе место защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, на третье – еще одного игрока «красных» Садио Мане. У Дзюбы вторую строчку занял полузащитник «Сити» Кевин де Брёйне, третью – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.