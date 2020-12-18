Куда пропал Спаллетти?

Мистер проработал в «Интере» пару сезонов и добился лишь двух выходов в Лигу чемпионов. В руководстве «нерадзурри» творился ералаш, и несколько раз менялся курс развития. Так что слухи об отставке Лучано всплывали часто. Спаллетти винили за неудачные трансферы (Наингголан, Дзаньоло) и бесславный вылет из Лиги чемпионов. Во второй половине сезона-2018/19 «Интер» проиграл «Юве» и упустил «Турин» в отрыв. Затем слил борьбу за второе место «Наполи». В довершение Спаллетти провалил концовку сезона-2018/19 – выиграл из шести матчей только два и сдал место в тройке «Аталанте». Отставка стала логичным решением.

Чемпионат Италии Спаллетти – фаворит на должность в «Милане», но назначению мешает контракт с «Интером» 08/10/2019 В 08:35

Неудачный сезон перекрыла личная трагедия Лучано – умер старший брат Марчелло. В 2008-м Спаллетти купил своеобразное родовое гнездо – усадьбу «Ла Римессу» в Тоскане. Комплексом с оливковыми рощами, конюшней, виноградниками, домиками для аренды и винзаводом руководил Марчелло. Братья даже запустили собственное вино Abbabbo Сarlo («Папа Карло»), названное в честь их отца. После смерти Марчелло и увольнения из «Интера» Лучано занялся усадьбой сам.

«Я все делаю там своими руками, абсолютно все – строю, копаю, выращиваю. Это тренер я так себе, а все остальное умею по-настоящему хорошо. Конечно, это никакой не бизнес – просто моя страсть, то, чем мне нравится заниматься», – делился Спаллетти. Основные деньги он до сих пор получает от «Интера»: в Италии контракты невозможно так просто разорвать, поэтому до лета 2021-го «неррадзурри» кидают бывшему по 4,5 млн евро в год.

«Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я тренирую, потому что мне это нравится. И сейчас я хочу вернуться в тренерское кресло», – утверждал мистер весной 2020-го. Но год без работы снизил спрос на услуги Лучано в топ-чемпионатах. Зато в самой большой стране мира его ждет несколько амбициозных вариантов для рестарта карьеры.

ЦСКА

Истерика с уездом из клуба в прошлом сезоне, стагнация команды и чудовищный перфоманс в Лиге Европы привели к логичному итогу: армейцы вот-вот попрощаются с Виктором Гончаренко. «Главный кандидат на замену Гончаренко – иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий», – сообщил «Р-Спорт» источник в клубе.

В третий раз – после Хуанде Рамоса и Зико – Евгений Гинер решается на работу с иностранцем. В отличие от предыдущих гастролеров, Спаллетти отлично знаком с РПЛ. Мистер в самом расцвете для коуча (61 год) и привлекателен по соотношению цена-качество: Лучано единственный из свободных топ-тренеров, которого потянет ЦСКА.

Виктор Гончаренко Фото: From Official Website

В «Зените» Спал работал за 2,5 млн евро в год – примерно столько сейчас получают Пашалич и Николич. Слуцкий зарабатывал в ЦСКА 1,7 млн евро год. Бюджетный Гончаренко обходится всего в 300 тысяч. Но если у армейцев есть запрос на иностранца, то придется расстегнуть кошелек.

Главная проблема ЦСКА – трансферы. Спаллетти любит и умеет покупать дорогих футболистов. Но армейцы живут по средствам и не позволят крупных вложений. Здесь может раскрыться коронный перк Спала – психология и работа с резервом. Его относительно недорогие покупки, вроде Лодыгина, Шатова и Рязанцева, выстреливали и работали на команду не хуже Халка и Витцеля. «Самое важное – не рецепт подготовки к матчу. Главное – психология, подход ребят к своему состоянию, их умение поддерживать себя в форме даже на отдыхе», – говорил сам Спаллетти о ремесле.

С точки зрения тактики Лучано легко впишется в текущую ситуацию. ЦСКА играет по любимой схеме итальянца 4-2-3-1. Мистер обожает полузащитников бокс-ту-бокс, вроде Ахметова, и мощных форвадов на острие, как Чалов. Несколько выверенных трансферов, исправленная психология в раздевалке и развитие внутреннего резерва под руководством Спаллетти собьют старослужащих ЦСКА в боеспособную армию.

«Спартак»

«Зенит» в седьмой раз подряд покрошил «Спартак» в Питере, и Доменико Тедеско объявил об уходе летом – во время пандемии и локдауна тренер хочет быть рядом с семьей в Германии. «Спорт-Экспресс» сообщил инсайд, что «Спартак» хочет и дальше работать с тренером-иностранцем. А помощник Тедеско Андреас Хинкель не пошел в преемники Доменико. Держать Тедеско до лета нет смысла, и, скорее всего, он уйдет зимой.

Спаллетти в этой ситуации – один из первых кандидатов. Федун интересовался Мистером еще год назад, когда Лучано только уволили из «Интера». Но итальянец решил взять паузу от футбола. Сейчас интерес наверняка возобновится. И в «Спартаке» для Спаллетти есть несколько интересных квестов.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Тедеско критикуют за игру в три центральных защитника, ориентацию на оборону, слабую позиционную игру. Решение этих проблем лягут на плечи Спаллети. И здесь пригодится трансферный талант итальянца: красно-белым срочно нужны чистый опорник, центрфорвард на замену Соболеву (и Кутепову) и созидающий игрок.

Нынешняя ситуация в управлении «Спартака» во многом похожа на бардак в «Интере» два года назад: чехарда исполнительных директоров, странное распределение власти, частая смена курса, но неизменное давление ожиданий. В такой ситуации в «Интере» Спаллетти вывел клуб в Лигу чемпионов дважды.

Интересные задачи в футбольном смысле, привычное давление от странного менеджмента и нефтяные деньги вполне подойдут заскучавшему в Тоскане итальянцу. Главным препятствием переезду в Тарасовку может стать джентльменское соглашение между «Зенитом» и Спаллетти: по слухам, Лучано якобы обещал не тренировать «Спартак».

«Локомотив»

«Железнодорожники» на гране масштабных перестановок. Metaratings сообщил, что после провала «Локо» в Лиге чемпионов боссы клуба приняли принципиальное решение об отставке генерального директора Василий Кикнадзе. Скорее всего, его отставка повлечет и увольнение Марко Николича. Тренер пришел со скандалом вместо Юрия Семина, провалился в ЛЧ и уже проиграл чемпионат России (8 место, 12 очков отрыва).

Николич оправдывает катастрофу усталостью игроков: «Было хорошее начало сезона, хорошие матчи уже в Лиге чемпионов, а дальше появились проблемы с составом. 3-4 футболиста выпадали каждый матч, последние 2-3 недели многие почти не тренировались из-за повреждений». Сюда же можно добавить чудовищную трансферную политику с покупками в последний момент. Похоже, феерическое поражение от «Химок» (2:3) завершает железнодорожный трип Николича и Кикнадзе.

Шамиль Газизов, «Уфа» Фото: Instagram

Главный кандидат на пост гендира – Шамиль Газизов. У бывшего менеджера «Спартака» и «Уфы» есть налаженный контакт с окружением Лучано Спаллетти. В 2017-м он заманил в Башкортостан Александра Низелика – бывшего помощника Лучано Спаллетти в «Зените» и Фабио Капелло в сборной России. Спаллетти – идеальный кандидат, чтобы решить проблемы с формой футболистов: бывшие игроки называют сессии Мистера самыми интересными в карьере.

«Таких тренировок, с такой длительностью, но при этом сделанных очень грамотно, мудро не было больше ни у кого. В его подходе к подготовке сочетается юмор, мудрость и конфликт. Для меня это был период самых увлекательных тренировок», – вспоминал воспитанник «Зенита» Евгений Башкиров.

«Тренировки отличались, во-первых, продолжительностью, во-вторых, они в принципе достаточно своеобразные. Таких я не видел ни в Испании, ни в России. Все новое, всегда интересно. Главное, что это должно пойти нам на пользу», – делился Александр Кержаков.

Спаллетти Зенит (оф сайт Зенита) Фото: From Official Website

«Лучано научил меня многому: обороняться, контролировать мяч, выбирать позицию. Мы часами отрабатывали игру в обороне до совершенства. Я проклинал Спалетти до такой степени, что дрожали ноги во время тренировок», – рассказывал Николас Ломбертс.

Пока один из самых толковых менеджеров России займется поиском кадров для усиления «Локо», Спаллетти приведет основной состав в форму. Полгода до конца сезона ему хватит, чтобы к старту следующего вернуть «Локомотив» в зону боевых действий.

«Зенит»

Семак вошел в топ-5 тренеров питерцев по числу побед во главе «Зенита» (69). Сергей Богданыч – рекордсмен среди тренеров «Питера» по проценту побед (67%) и набранных очков в РПЛ (76,5%). Тренер дважды выиграл РПЛ, но в еврокубках – полный мрак. Семак – единственный тренер «Зенита» в новейшей истории, который из трех попыток только один раз прорвался в евровесну – 1/8 Лиги Европы два года назад. Зато после этого два раза подряд чудовищно слил Лигу чемпионов. И в отличие от «Локомотива», там не было и намека на бой – «Зенит» дважды сыграл манекена для отработки ударов.

Сергей Семак Фото: Getty Images

За три последних окна руководство питерцев потратило на трансферы 100 млн евро не для того, чтобы выглядеть посмешищем в Европе. Зато Лучано Спаллети досконально знает, как выводить «Зенит» в плей-офф. Мистер делал это четыре раза – больше всех коучей.

При Спаллетти «Питер» выигрывал группу в ЛЕ, на равных играл с «Бенфикой» и ломал «Ливерпуль». Даже на излете срока Лучано «Зенит» не был командой для битья, и «Боруссия» крепко вспотела, чтобы пройти дальше. В ближайшее время «Зенит» ждут серьезные перестановки в менеджменте. По данным Metaratings, гендир Александр Медведев покинет клуб. Как и в случае с «Локо», новый менеджер получит задачу совершить качественный скачок. Очевидно, что с Семаком это невозможно. Зато вернуть героя северной столицы – отличный имиджевый и стратегический ход.

На развалинах чемпионата России «Зенит» побеждает по умолчанию, а значит, у Спаллетти будет время на реконструкцию команды и подготовку к следующему розыгрышу Лиги чемпионов.

Когда-то Сергей Семак заменил уволенного Лучано в технической зоне на матче против «Боруссии». Давно известно, как питерские умеют делать рокировки. Похоже, пришло время еще для одной – в футболе.

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