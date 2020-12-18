В конце ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал провокационное интервью, в котором раскритиковал молодых футболистов. «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас», – сказал Черчесов.

Многие возмутились интервью Станислава, но, например, защитник ЦСКА Игорь Дивеев спокойно отнесся к критике.

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«Не смотрел интервью. Только слышал по поводу критики футболистов. Это мнение тренера, он может говорить что угодно. Не подумайте, что я поддерживаю эти слова, но и критиковать не собираюсь.

Обидели бы меня такие слова? Я бы наоборот разозлился на себя. Если тебе говорят: «Ты говно», значит, я говно. Если плохой игрок, значит, что надо делать? Тренироваться, работать, становиться сильнее.

Я не такой человек, который будет в ответ огрызаться. Главное, чтобы говорили в лицо, а не получать информацию через третьи руки», – приводит слова Дивеева «СЭ».

Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ в 2020-м.

В активе Дивеева 2 матча за сборную России: 2 ноября он сыграл в товарищеском матче против Молдовы, а 13 ноября провел встречу с Сербией в Лиге наций.

21-летний защитник оформил 1+1 в 14 матчах РПЛ-2020/21.

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