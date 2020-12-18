В конце ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал провокационное интервью, в котором раскритиковал молодых футболистов. Особенно досталось братьям Миранчукам и Федору Чалову.

«Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас», – сказал Черчесов.

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Футболистов поддержал рэпер Леван Горозия, который выпустил клип «Золотой актив». Там L’One пьет много чая, играет в дворовый футбол и PS5. В видео появляется Евгений Савин, а еще есть отсылки к Нобелю Арустамяну, «Локомотиву» (Леван болеет за железнодорожников) и цитата «Походу в интервью кто-то попал в оффсайд».

За день до выхода клипа Чалов оформил хет-трик в ворота «Ростова».

Горозия близко общается с братьями Миранчуками.

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