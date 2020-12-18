Руководство «Спартака» осталось разочаровано формой Александра Кокорина, который провел за клуб лишь восемь матчей в РПЛ. Нападающий пропустил два последних тура, но вместо отпуска получил обязательство тренироваться до конца 2020 года.

Несмотря на это, последние дни года Кокорин проведет на Мальдивах. Правда, с разрешения клуба.

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«Спартаку» было предложено компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Кокорин был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг специалистов, реабилитолога и физиотерапевта. В результате переговоров агента Кокорина Тимофея Бердышева с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым Александр вместе с семьей улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.

Ключевым моментом переговоров стало постановление трех независимых экспертов в области спортивной медицины. Они рекомендовали Кокорину 2-3 недели покоя, тогда как «Спартак» настаивал на продолжении тренировочного процесса», – сообщает Sport24.

В восьми матчах РПЛ 29-летний форвард забил 2 мяча (оба с пенальти).

Другие форварды красно-белых – Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе – забили по 8 мячей.

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