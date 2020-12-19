Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, работающий главным тренером «Зенита-2», раскритиковал «Спартак» за поражение от петербуржцев 1:3 в 19-м туре РПЛ.

«Зенитовцы переиграли соперника по всем статьям, заслужили пятерку. А вот какую оценку поставить «Спартаку», который выглядел безобразно, даже не знаю. Он и раньше «Зениту» проигрывал — 0:5, 1:5, 2:5, 0:3… Но это поражение особенное. Такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке.

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Странно, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это. В жизни не видел футболистов «Спартака» настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа», – цитирует Радимова «Спорт-экспресс».

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