Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».
Клуб готов предложить 29-летнему форварду условия, схожие с теми, что есть у него сейчас. Также Александру пообещали, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата, утверждает Sport24.
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Сообщалось, что Кокорин может остаться в «Спартаке», если главный тренер команды Доменико Тедеско уйдет уже зимой.
- Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» во второй части сезона-2019/20.
- За «Спартак» в РПЛ форвард сыграл 8 матчей и забил 2 мяча (оба с пенальти).
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