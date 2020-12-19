Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».

Клуб готов предложить 29-летнему форварду условия, схожие с теми, что есть у него сейчас. Также Александру пообещали, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата, утверждает Sport24.

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Сообщалось, что Кокорин может остаться в «Спартаке», если главный тренер команды Доменико Тедеско уйдет уже зимой.

  • Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» во второй части сезона-2019/20.
  • За «Спартак» в РПЛ форвард сыграл 8 матчей и забил 2 мяча (оба с пенальти).

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