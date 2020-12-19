Ассоциация футбола Узбекистана потребовала от российского тренера Сергея Юрана привести доказательства своим словам о возрасте игрока московского «Спартака» Остона Урунова или принести ему публичные извинения.

«Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации футбола Узбекистана», – говорится в заявлении ассоциации. – Мы также призываем комитет РФС по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны.

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Необдуманные слова Юрана подрывают имидж Остона Урунова и бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии. Сергей Юран, сам в прошлом футболист, не может не осознавать нанесенный его словами моральный вред игроку. Очевидно, что такие понятия, как этика, порядочность, да и просто солидарность с такими же футболистами, каким еще в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды», – цитирует текст заявления ТАСС.

«Остон Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодежные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации (АФК) игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК, – говорится в заявлении. – Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. Не только ассоциация футбола, но и правительство нашей республики прилагают максимальные усилия по недопущению ситуаций с занижением возраста игроков. Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются, в том числе компетентными органами республики».

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Юран, ссылаясь на свои источники в Узбекистане, заявил в эфире «Матч! Премьер», что Урунов старше своего официального возраста.

19 декабря узбекскому игроку исполнилось 20 лет.

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