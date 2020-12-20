Роман Широков, бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России, посоветовал российским клубам назначить на тренерскую работу Люсьена Фавра, недавно уволенного из дортмундской «Боруссии».

«Для меня, если брать три команды, в которых есть проблемы с тренером – ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – Фавр. Приглашайте за любые деньги. Это другая тренерская лига – как играл при нем «Дортмунд».

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Применительно к ЦСКА это важно. Вася Березуцкий может с ним поработать полтора-два года, поучиться. Систему 4-3-3 Фавр досконально знает, в «Боруссии» он играл 3-4-3 и не такая, как у нас практикуется – 5-3-2 или 5-4-1, а именно более атакующая модель, которая может разнообразить потенциал команды и Васи Березуцкого как тренера.

Плюс у Фавра другой тренировочный процесс, более интенсивный, что может помочь «Спартаку», «Локомотиву» или ЦСКА, куда его могли бы пригласить, на мой взгляд, выйти на другой уровень. Почему еще говорю про Фавра – понятно, что он проработает полтора-два года, но это может помочь местному специалисту вырасти и стать впоследствии главным. В ЦСКА есть Вася, при желании – Леша может войти в штаб, в «Локо» – не знаю, готов ли Лоськов претендовать на пост главного», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт, который действует до конца сезона-2020/21.

«Локомотив» под руководством Марко Николича проиграл три матча подряд, два из них – «Краснодару» (0:5) и «Химкам» (2:3). Вокруг тренера ЦСКА Виктора Гончаренко также ходят слухи об отставке.

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