«Это можно расценивать только как хамство по отношению к профессии. Возможно, он посчитал, что его наказывают за что-то, и поэтому так по-хамски ответил. Думаю, он получит огромный штраф, но, к сожалению, на него это не подействует. Он обожрался этим баблом, и даже штрафы его не пугают. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила», – цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».