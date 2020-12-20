Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нападающего Александра Кокорина, который вопреки указанию красно-белых покинул базу команды и поехал в отпуск на Мальдивы.
«Это можно расценивать только как хамство по отношению к профессии. Возможно, он посчитал, что его наказывают за что-то, и поэтому так по-хамски ответил. Думаю, он получит огромный штраф, но, к сожалению, на него это не подействует. Он обожрался этим баблом, и даже штрафы его не пугают. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила», – цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».
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- Кокорин пропустил две последние игры «Спартака» в Тинькофф РПЛ с «Ротором» и «Зенитом» из-за мышечных проблем.
- Всего за «Спартак» он провел 8 матчей и забил 2 мяча.
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