Португалец Леонарду Жардим может стать главным тренером «Спартака».
Ранее действующий менеджер красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий летом 2021 года. И в «Спартаке» рассматривают возможность приглашения нового тренера уже зимой.
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По информации «СЭ», 46-летний Жардим входит в шорт-лист руководства «Спартака». Иностранцы – приоритетный вариант для московичей.
- Последним клубом Жардима был «Монако», который расстался с португальским тренером в декабре 2019 года.
- С монегасками Жардим выигрывал чемпионат Франции и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
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