Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейский клуб и петербургский «Зенит» способны стать трамплином для перехода в топ-5 европейских чемпионатов.

«Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА – очень большая команда. Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!» У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица.

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Я очень благодарен руководству ЦСКА. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов», – цитирует 23-летнего Влашича «Спорт-Экспресс».

Статистика Влашича в РПЛ-2020/21 – 8+5 в 17 матчах.

Играет за ЦСКА с августа 2018 года, подписал полноценный контракт в июне 2019-го.

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