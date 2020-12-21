«Тедеско оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован за оскорбительный жест в технической зоне в адрес соперников, а именно изображение денежных купюр. Бородин оштрафован на 50 тысяч за недисциплинированное поведение. КДК РФС не установил факт физического контакта между Жоаозиньо и тренером Хинкилем.

Мы получили документы из FARE, который нам разъяснил моменты, необходимые для принятия решений. Получили схему видеокамер и все записи с них, все это было изучено. В заседании участвовали Бородин и Жоаозиньо от «Сочи», а также представители «Спартака». Тедеско и Хинкеля на заседании не было, хотя мы их приглашали», – цитирует «Р-Спорт» главу КДК РФС Артура Григорьянца.