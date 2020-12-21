Судьи из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» – «Урал» (1:1) пили водку в ресторане Balcon в Саранске.
По данным опубликовавшего видео телеграм-канала «Честность не порок», арбитры, находясь в командировке, ужинали с водкой 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть употребляли крепкий алкоголь менее чем за сутки до начала матча.
«Проведем проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», – сказали «Чемпионату» в Службе коммуникаций РФС.
Отметим, что игра не обошлась без спорных решений. На 78-й минуте Сергей Иванов не поставил пенальти в ворота «Урала» после явного контакта защитника с нападающим тамбовской команды.
- Ранее стало известно, что РФС отстранит арбитра Игоря Панина, который после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» в ресторане употреблял алкоголь в компании сотрудников ФК «Сочи».
- Иванов – с 2014 года арбитр категории ФИФА.