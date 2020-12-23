Президент ЦСКА Евгений Гинер дал редкое интервью, в котором прояснил вопросы, интересующие армейских болельщиков. Он оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера клуба и прокомментировал перепалку ЦСКА с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Об отставке Гончаренко

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– Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра – я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет.

– Вас устраивает его работа?

– Меня вообще все устраивает.

– Откуда тогда берутся слухи, что он уже уволен?

– Не знаю. Вы же хотите получить ответ на то, что пишут журналисты. Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. К сожалению, сегодня нет таких аналитиков, которые были во времена моей молодости. По-моему, вы получаете зарплату за лайки, поэтому для вас интересна не игра команды, не прогресс определенного игрока или прочие футбольные вещи, а скандал. Это для вас самое важное. Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет. Это бред, и обсуждать его я не хочу.

Виктор Гончаренко Фото: Getty Images

– Вам нравится стиль игры команды при Гончаренко?

– Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Если бы одна команда только выигрывала, а все остальные проигрывали, футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», проигрывает «Манчестер Сити» и другие. И никто не обсуждает после неудачи мадридской команды, уволят ли Зидана. Они говорят, что в данном матче было неправильно, что не так сделали тренер или футболисты.

О перепалке ЦСКА с Черчесовым

– После ноябрьских игр сборной ЦСКА заочно вступил в дискуссию со Станиславом Черчесовым. Вы лично с ним не общались после этого?

– Нет. Не хочу общаться с ним на эту тему. Считаю, что руководитель – неважно, клуба, сборной или еще чего-то – не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарем сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков? Тем более Заболотный тоже наш игрок – он закончил нашу школу. Человек и в «Зенит» попал, и в «Сочи» играет, в сборную попал. Ну не вызывай его, раз он бездарный. Получается, ты прежде всего унижаешь себя. Мало того что оскорбляешь подчиненного, который ответить не может, так еще и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный. Я этого просто не понимаю, – заявил Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА закончил зимнюю часть чемпионата на втором месте и идет после 19 туров вторым, уступая «Зениту» четыре очка.

Черчесов после поражений сборной России от Турции (2:3) и Сербии (0:5) жестко раскритиковал неекоторых футболистов, в частности, Федора Чалова. ЦСКА заступился за игрока.

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