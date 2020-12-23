«Василеостровцы выставили на фор-ворт линию пятерых застрельщиков. На второй линии у них стояли трое. Это были сторожевые посты. Перед городом или, вернее, его воротами стояли два бека. Наконец, в самом городе стоял его защитник», – поколению полуфлангов и xG даже не снилось, какими словами журналисты описывали первый футбольный матч в России.

Историческая встреча прошла 24 октября 1897 года в Петербурге, на плацу I кадетского корпуса между питерским «Спортом» и клубом Василеостровского общества футболистов. Среди организаторов значился некий Георгий Дюперрон. Тогда никто не предполагал, что этот усатый молодой джентльмен войдет в историю как основатель олимпийского движения в России и человек, который привез в страну футбол.

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Георгий родился 24 сентября 1877 года в семье питерского высокопоставленного купца и почетного гражданина города Александра Дюперрона. Его предки переехали в Россию из Франции в начале XIX века. Мать – Луиза Мария Розе – была немкой. После окончания столичного лицея родители отправили Георгия в поездку по Европе, чтобы он набрался опыта и впечатлений.

18-летний парень увлекался спортом и участвовал в соревнованиях конькобежцев в Юсуповском саду, но Париж поразил Георгия кое-чем посерьезнее. Дюперрон увидел мировой рекорд в часовой езде на велотреке, и это так восхитило гимназиста, что он написал статью «Отчего России не принадлежит ни один всемирный рекорд» в журнал «Самокат». В то время спортивной журналистики не было как таковой – авторы лишь иногда писали о спорте в свободное время.

Но Дюперрона так увлек мир атлетов, что он стал первым журналистом в стране, который писал исключительно о спорте и сформировал этот жанр. Он следил за всем, что происходило в спорте по всему миру. В 1901 году Георгий первым в России сообщил о появлении новой игры – баскетболе. Параллельно журналист пробовал все доступные в то время виды: гонки на велосипеде и лыжах, коньки, волейбол и так далее.

Больше всего Дюперрона увлек футбол. В 1896 году он помог создать первый русский футбольный клуб – кружок любителей спорта или просто «Спорт», в котором поиграл на всех позициях. При этом ни в одном виде спорта Георгий не был лучшим, но его страсть заражала окружающих.

В 1897-м он помог организовать тот самый первый матч в России между «Спортом» и Василеостровским обществом футболистов. Вторые выиграли 6:0, а питерские журналисты писали о новой игре, на ходу трактуя ее правила.

«Футбол – английское изобретение. Это не то игра в лапту, не то состязание на ловкость. Суть игры в том, что одна партия играющих должна загнать громадный мяч, не касаясь его руками, в город противников», – писал корреспондент газеты «Петербургский листок».

Начав со статьи о велоспорте, Дюперрон постепенно дошел до создания чемпионата Петербурга, в котором играли команды иммигрантов из Англии, Шотландии, Германии и лучшая столичная команда – «Спорт». Георгий запустил первое издание, полностью посвященное всем видам спорта – журнал «Спорт» мгновенно стал популярным. Энтузиаст спорта вырос в первого русского футбольного судью, создал комитет арбитров и выбрался его руководителем единогласным голосованием.

По примеру Дюперрона по крупнейшим городам России создавались футбольные клубы. В 1912-м в петербургском ресторане «Вена» Георгий стал одним из учредителей Всероссийского футбольного союза, который объединил 150 команд из 33 городов – почти восемь тысяч футболистов. В первом чемпионате Российской империи сыграли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Одессы, Харькова, Севастополя, Николаева и Юзовки. Турнир прошел в Харькове и Москве по системе плей-офф. В финале выиграла команда Петербурга.

Следующим шагом Дюперрона стала сборная Российской империи. В 1911 году англичане, живущие в Петербурге, пригласили для турне сборную Великобритании – родоначальников футбола и сильнейшую национальную команду мира на тот момент.

«Задолго до начала игры стала собираться публика, и к пяти часам дня трибуны были забиты. Публика вела оживленный разговор о предстоящей игре. Никто не говорил о возможности выигрыша матча русскими, а только о том, при каких результатах будет побита Россия», – писали в газетах. В результате три матча англичане выиграли с общим счетом 32:0.

В 1912-м Всероссийский футбольный союз приняли в ФИФА, а Дюперрон стал в ней первым представителем России. Это позволило создать сборную империи и заявить ее на ближайшие олимпийские игры в Стокгольме. Оказалось, что тренировать команду, кроме Дюперрона, некому.

Из-за нехватки времени на подготовку и несыгранность Дюперрону оставалось наблюдать за катастрофой – первые официальные матчи сборной России получились ужасающими. Сначала команда проиграла Финляндии (1:2), а затем влетела Германии – 0:16. Это поражение до сих пор остается худшим в истории сборной России. Единственный мяч русских забил Василий Бутусов, форвард питерского клуба «Виктория», основанного как раз немцами.

Несмотря на позорные поражения, Дюперрону все равно доверяли – никто в стране не делал больше для развития футбола, чем этот фанатик. Поэтому в 1915-м он возглавил Всероссийский футбольный союз и представил страну в Международном олимпийском комитете.

Под его руководством сборная России провела еще несколько матчей, и после серии неудач со скандинавами в 1913-м команда разгромила Норвегию (3:0). Впереди ждал матч-реванш с немцами и разборка французами в 1915-м. Но Первая мировая зачехлила международный футбол, а сборная Российской империи и вовсе исчезла. Команда собралась почти через 10 лет – в 1923-м уже как сборная РСФСР.

Для Дюперрона все обернулось куда хуже. Во время войны и после революции он продолжал писать книги о спорте – методички, нехватка которых тормозила развитие и популяризацию спорта в стране. Параллельно активист организовывал футбольные турниры и оставался секретарем футбольной лиги в Петербурге. Дюперрон читал лекции военным и коммунистам о пользе спорта и популяризировал игры, доносил их правила до работяг. Просветительскую деятельность Георгий Александрович совмещал с работой в Публичной библиотеке. Но его все равно арестовали из-за происхождения.

Все, у кого имелись заграничные корни или высокопоставленные родственники, автоматически записывались в контрреволюционеры. Дюперрон плевал на политику – делом его жизни был спорт. Чекисты нечего не могли предъявить Георгию Александровичу, и отпустили. В 1927-м на него снова пытались повесить борьбу с революцией из-за того, что активист больше 10 лет назад организовывал футбольные матчи, в которых играли теперешние контрреволюционеры. Бредовые обвинения снова быстро сняли.

Но через три года его допекли. Прилежного и дотошного сотрудника, который всю жизнь посвятил писательству и работе с текстом, коммунисты уволили из библиотеки с формулировкой «некомпетентен». Тогда шла чистка научно-исследовательских учреждений от нежелательных элементов – сын француза и немки подходил под описание. За Дюперрона вступились друзья, и увольнение отменили. Но унижение и обиду Георгий Александрович не стерпел и отказался возвращаться на старое место. Он нашел работу преподавателя в физкультурном институте им. Лесгафта.

23 июля 1934-го Георгий Дюперрон, который много натерпелся в последние годы, умер от сердечного приступа в 56 лет. Вероятно, если бы он выжил, то большевики все равно нашли повод репрессировать активиста. Жену Георгия Александровича Маргариту Чарскую арестовали в разгар сталинский репрессий в 1938-м. 30-летнюю вдову осудили и расстреляли по статье «сношение с контрреволюционными организациями, измена родине». По той же статье, что вменяли ее великому мужу, который запустил с нуля русский футбол, привез в страну олимпийское движение и создал жанр спортивной журналистики.

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